反對提高國防預算？鄭麗文嚴正駁斥了

▲國民黨主席鄭麗文說，不是不支持國防預算，請不要簡化或誤導。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日會面稍早落幕。在媒體提問環節，有關被指控「反對提高國防預算」，鄭麗文駁斥，「我不是不支持國防預算，請不要簡化或誤導」，若一直製造對立仇恨，挑起兩岸的緊張的神經，然後再提升跟擴大軍備，這對台海安全毫無幫助。

鄭麗文、黃國昌在今天下午進行公開會面，雙方致贈禮物，之後分別談論四大主軸，分別為「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲，地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。



在最後媒體聯訪環節，被問及鄭麗文曾稱，現在國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解，我們就不需要把錢投資在軍備上，被解讀不支持提高國防預算。鄭麗文則回應，「我不是不支持國防預算，請不要簡化或誤導」，國民黨在戰後的台灣，一向是國防、國軍最真實的後盾，這沒有改變也沒有打折。

鄭麗文強調，近期國會才剛通過了對軍人待遇提升，甚至於遭到的執政黨反對，所以到底是誰支持國防？今天台海的安全，難道是透過軍備競賽，就可以保證的嗎？當然不是，而是透過我們希望和平的決心跟努力。一直製造對立仇恨，挑起兩岸的緊張的神經，然後再提升跟擴大軍備，這對台海安全毫無幫助。

鄭麗文認為，這件事情從未跟民眾黨進行過任何的討論，「但我認為，這個大方向、大原則，應該放諸四海皆知，應該所有理性愛護台灣、保衛台灣的人，不外乎這樣子的原則跟理想。」

鄭麗文說，自己主張，當然是希望台灣無事、日本無事，全世界都無事，讓台海安全無事是我們的責任，是我們努力的目標，這裡也是在這樣的理念之下，去看待合理的國防預算。

