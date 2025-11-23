反對日本「台灣有事」 中國動員邦交國表態
（中央社台北23日電）中日關係緊張持續之際，中國動員邦交國在相關議題上表態。中國外交部長王毅出訪塔吉克時提到，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。俄羅斯、敘利亞等國近期也針對台灣議題有所表態。
據中國官媒新華社報導，中國外交部長王毅近日出訪塔吉克，22日與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）會晤時提到，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，將與各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。
據新華社，穆赫里丁表示，塔方堅定不移恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的嚴正立場，堅定支持中方維護主權和領土完整、實現國家完全統一。
此外，其他中國邦交國也陸續針對台灣議題表態，包括緬甸、俄羅斯、敘利亞、吉爾吉斯共和國、烏茲別克、南非等國。
據中共駐緬甸大使館微信公眾號，緬甸國家國防與安全委員會新聞發言人、宣傳部副部長佐民吞22日對日本首相高市早苗涉台言論表示譴責，佐民吞指出，高市言論違反一個中國政策，鼓動台獨分裂勢力。並重申緬甸始終堅定奉行一個中國政策。
據新華社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）20日在例行記者會上也表示，日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天仍然拒不承認第二次世界大戰的結果。她又說，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知、始終如一，俄方強烈譴責一些國家在台灣問題上的虛偽立場。
據中共黨媒人民日報18日報導，中國與敘利亞外長聯合聲明指出，敘方重申堅定恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政。
外交部當時回應，對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損台灣主權的荒唐言論，外交部予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141123
其他人也在看
日中關係對立升溫 北京日料業者嘆比疫情衝擊大
（中央社記者呂佳蓉北京23日電）日中關係對立升溫，在北京一家全日預約制的高級日本料理店業者表示，店內生意受到牽連，約60位客人取消訂位，餐廳開了10年，這次是最難的一次，甚至比疫情衝擊還要大。中央社 ・ 2 小時前
大陸抵制赴日 每周減逾70航班
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...聯合新聞網 ・ 2 小時前
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
高市稱「台灣有事」引日中關係 外交部：難直接解讀「將協防台灣」
日本首相高市早苗於國會答詢時，若中國對台灣動用軍艦並伴隨行使武力，可能構成「存立危機事態」，引發中國反彈，禁止進口中國水產品，呼籲中國公民暫緩赴日，日中關係緊張。對此，外交部判斷，尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。太報 ・ 1 小時前
「日本存立危機」延燒！ 中國喊卡三方領袖會談、文化部長會議全停擺
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」相關言論，導致與中國關係急速惡化，原本預計在明年一月舉行的中日韓三方峰會，也因此面臨破局。據多家外媒報導，中國已透過外交管道通知相關國家，近期沒有條件舉行領袖峰會；在東京擔任輪值主席國的日本，原本希望在年內完成三邊會談，如今恐怕也得延期難以成行。 《每日經濟新聞》引述多名外交消息人士指出，高市早苗本月初在國會答詢時強調，若中國以武力封鎖台灣，可能構成日本的「存立危機事態」，也就是日本可行使集體自衛權的條件。這番言論引發中國強烈不滿，之後北京也陸續採取反制，包括取消原訂於周一（24 日）在澳門舉辦的中日韓文化部長會議，並告知日本，在南非 G20 峰會期間不會安排李強與高市早苗舉行雙邊會談。 中國外交部發言人毛寧稱，高市早苗的言論破壞三方合作的政治基礎，會談相關條件「尚未成熟」。圖：擷取自央視新聞（資料照） 《韓國時報》則形容，三月外長會議才剛達成「加速籌備領袖峰會」的共識，但如今氣氛急轉直下。中國外交部發言人毛寧罕見點名高市早苗，稱其言論破壞三方合作的政治基礎，相關條件「尚未成熟」。中國同步祭出旅遊警示、暫停日本電影在境新頭殼 ・ 1 小時前
台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗自由時報 ・ 1 小時前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 2 小時前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 3 小時前
北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。中時新聞網 ・ 1 小時前
車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬
又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大...華視 ・ 1 小時前
鄭文燦被問參選桃園市長這樣回 凌濤解讀「這伏筆相當多」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導外傳身陷貪污案件的前海基會董事長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，雖然後續傳出鄭表示「心如止水，沒有任何選舉規劃」。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
艾司摩爾在美國開設首座晶片技術訓練中心！滿足半導體專業人才需求
荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）在美國亞利桑那州鳳凰城設立首座晶片訓練中心，每年培養約 1,000 名工程師，填補美國半導體人才缺口，助力國內晶片產業發展。鉅亨網 ・ 1 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 3 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前