反對李貞秀當立委！吳子嘉斥柯文哲搞怪衝過頭：民眾黨沒靈魂

政治中心／劉宇鈞報導

首位中配立委、民眾黨籍的李貞秀3日正式進入立法院，各界關注其國籍問題。媒體人吳子嘉說，他反對李貞秀當立委，民眾黨難道一定要用中配？他也說，民眾黨是個沒靈魂的黨，如今會有這樣的結果，就是前主席柯文哲搞怪、衝過頭了。

吳子嘉疑惑：民眾黨戰略是什麼？

吳子嘉4日在直播時，有網友提問「李貞秀的爭議吵得沸沸揚揚的，吳董怎麼看？」，他回應，這件事必須坦白說，為什麼國民黨不會做這種事，但為什麼民眾黨要做這種事？民眾黨做這種事情能夠有什麼好處？

吳子嘉認為，一個政黨所提名出來的不分區立委，是代表一個政黨的方向跟整體的大戰略，民眾黨卻提名了一個中配，「到底你民眾黨的戰略是什麼？你告訴我？你要幹什麼？」。

吳子嘉質疑，難道民眾黨提名了一位中配的不分區立委，就能夠在兩岸政策有一套兩面討好的方向？台灣從此過著像王子公主般的幸福快樂生活？當民眾黨提出這種人士的時候，大眾必須去思考這背後動機為何。

吳子嘉：民眾黨就是個沒有靈魂的政黨

吳子嘉直言，黨主席黃國昌必須要講清楚，民眾黨的兩岸政策是什麼？在他看來是沒有，且民眾黨也沒有在經營兩岸，現在突然冒出一個李貞秀，這叫做莫名其妙，再加上留任的陳昭姿，民眾黨到底是什麼樣的一個政黨？

吳子嘉強調，民眾黨就是一個沒有靈魂的政黨，也就是柯文哲搞怪才產生的結果、衝過頭了，難道一定要用中配當立委嗎？「當然是做的很過分」，他非常反對這種事情，「吳子嘉反對李貞秀當立法委員」。

