反對李貞秀！吳子嘉開罵柯文哲：沒靈魂政黨

▲民眾黨提名中配李貞秀上任不分區立委，媒體人吳子嘉重砲開轟前黨主席柯文哲。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨6名新任不分區立委已於3日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱去年已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，李貞秀也因此成為台灣憲政史上首位中配出身的立法委員，掀起熱議。對此，媒體人吳子嘉毫不留情開砲，直言「我反對李貞秀當立委」，更痛批民眾黨是一個「沒有靈魂的政黨」，如今的局面，正是前主席柯文哲一路搞怪、衝過頭的結果。

吳子嘉昨（4日）開直播時，被網友問及「李貞秀的爭議吵得沸沸揚揚的，吳董怎麼看？」他則直球回應表示，這起爭議必須說清楚，為什麼國民黨不會做這種事？偏偏民眾黨要做？吳子嘉質疑，提名中配擔任不分區立委，對民眾黨究竟有什麼政治好處？民眾黨到底是什麼樣的一個政黨？

吳子嘉指出，不分區立委象徵的是一個政黨的路線、價值與整體戰略，但民眾黨卻端出李貞秀這張牌，到底要幹什麼？他進一步反問，難道提名一位中配立委，就能在兩岸議題上左右逢源、兩面討好，台灣從此過上王子公主般的幸福生活？人民必須去思考，他們這麼做的背後動機是什麼。

吳子嘉也點名現任黨主席黃國昌，要求他必須對外說清楚，民眾黨的兩岸政策是什麼，「在我看來是沒有，民眾黨根本沒有在經營兩岸」，如今卻突然冒出一個李貞秀，這叫做莫名其妙，再加上不受「兩年條款」約束而留任的陳昭姿，讓整個政黨定位更加混亂。

最後，吳子嘉重話總結，民眾黨就是一個「沒有靈魂的政黨」，這一切都是柯文哲搞怪才產生的結果，一路衝撞卻衝過了頭，「難道一定要用中配當立委嗎？這件事當然是做的很過分」，他再次強調，自己明確反對李貞秀擔任立法委員。

