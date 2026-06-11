反對橫向國道收費 邱議瑩：不能將基金壓力轉嫁偏鄉居民

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邱議瑩表示，橫向國道收費應優先考量偏鄉居民就醫、就學及農產運輸需求，避免增加地方交通負擔。圖為邱議瑩於立法院委員會審議相關議題。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

針對近日有立委提案要求交通部高速公路局研議橫向國道收費可行性及合理費率，民進黨立委邱議瑩今（11）日表達反對立場。她表示，國道基金財務問題固然需要面對，但相關討論不應忽略偏鄉居民實際需求，更不能將國道基金的財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。

隨著多項重大交通建設陸續推動，國道基金財務負擔持續增加。根據規劃，民國116年至122年間國道建設經費需求將超過4000億元，而國道通行費已逾10年未調整，因此有立委提案要求高公局研議橫向國道收費及整體費率制度檢討。

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對此，邱議瑩指出，國道基金財務可以檢討，交通建設也需要長遠規畫，但橫向國道是否收費，不能只從基金缺口或道路使用量角度思考，更應納入偏鄉居民生活成本、農民運輸負擔及城鄉交通公平等因素。

她表示，對高雄旗山、美濃、六龜、甲仙等地區居民而言，國道十號不僅是交通道路，更是就學、就醫、通勤及農產品運輸的重要命脈。若未充分考量地方實際需求便討論收費，恐將增加偏鄉居民、農民及通勤族的生活負擔。

邱議瑩進一步指出，十多年前橫向國道收費議題就曾引發地方強烈反彈，原因在於收費影響的不只是數字計算，更是民眾每天必須面對的實際生活成本。尤其農民已承受油價、肥料、人力及運輸等成本壓力，若再增加通行費支出，勢必進一步衝擊農民生計。

邱議瑩強調，「橫向國道不收費的理由，過去存在，現在也依然存在。」她呼籲交通部及高公局在進行相關研究時，應充分聽取地方意見，並具體評估偏鄉就醫、就學、通勤、農產運輸及地方產業發展等層面的影響。

她表示，未來任何涉及橫向國道收費的研議，都應以民生需求及城鄉公平為優先考量，審慎面對地方疑慮，避免讓偏鄉居民承擔不合理的交通負擔。

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