反對橫向國道收費 邱議瑩：交通部評估不能只看財務數字

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邱議瑩(中)重申反對國道十號計程收費。 圖：邱議瑩辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對近日傳出交通部高速公路局將就橫向國道收費提出研究報告，立法委員邱議瑩今(11)日表示，國道基金財務可以檢討，交通建設也需要長遠規劃，但橫向國道是否收費，不能只從基金缺口或道路使用量來看，更必須納入偏鄉居民生活成本、農民運輸負擔與城鄉交通公平。

邱議瑩指出，對旗山、美濃、六龜、甲仙等地區鄉親而言，國道十號是孩子上學、長輩看病、農民送貨、居民往返市區的重要交通命脈，若未充分考量地方實際情況就討論收費，恐怕會讓偏鄉居民、農民、長輩與通勤族承擔額外交通負擔。

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邱議瑩表示，10多年前橫向國道收費議題就曾在地方引發強烈反彈，原因很簡單，這不是紙上試算的一個數字，而是地方鄉親每天真實面對的生活成本，尤其農民運送農產品進出市區，本來就承受油價、肥料、人工與運輸成本壓力，如果再增加通行費，將進一步壓縮農民生計。

邱議瑩強調，橫向國道不收費的理由，過去存在，現在也一樣存在。交通部與高公局若要提出研究報告，應充分聽取地方聲音，具體評估偏鄉就醫、就學、通勤、農產運輸與地方產業發展影響，而不是只把國道基金財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。

邱議瑩呼籲，交通部與高公局應審慎面對地方疑慮，未來任何涉及橫向國道收費的研議，都應以地方民生需求與城鄉公平為優先，不應讓偏鄉居民承擔不合理的交通負擔。

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