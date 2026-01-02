反對片面武力改變現狀 美國務院關切中國軍演 林佳龍：共同維護台海和平

外交部長林佳龍（左）資料照。日前與美國在台協會處長谷立言（中）、與國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任 Ragini Gupta（右）於2025.12.08舉杯慶祝IVLP計畫85週年，並預祝美國250年國慶。郭宏章攝



美國國務院於美東時間1月1日發表聲明指出，中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美方支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。外交部長林佳龍對此表示誠摯感謝，並強調台灣講繼續與美國及理念相近國家共同維護台海與區域和平與穩定。

外交部今天上午指出，除日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中國軍演表示關切外，美國的聲明再次展現理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場。

美國國務院1月1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，指出中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美方支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

對於美國政府關切中國再台海軍演造成對區域和平穩定的的風險，外交部長林佳龍歡迎並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。

林佳龍指出，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

林佳龍強調，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

