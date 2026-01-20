反對社子島區段徵收 居民遞交千份意見書

舉標語喊口號，社子島反對區段徵收的居民數不清第幾次來內政部陳情，這次帶來厚厚一疊反對區段徵收意見書，呼籲即將審查社子島區段徵收計畫書的內政部，正視反對民意停審。

社子島自救會發言人李華萍表示，「我們也要呼籲內政部，除了當我們最堅強的後盾之外，對於台北市政府送來的區段徵收計畫書，要拒收而且也要拒審 。」

自救會花1個月時間蒐集到反對區段徵收意見書，共1056份由土地所有權人與設籍居民親筆簽名，連署門牌數達615戶，超過社子島門牌數的四分之一。環團認為這都是一張張不容小覷的選票。

環境保障權基金會副執行長許博任指出，「它會是（上屆）議員選舉在社子島地區的第2高票，它的數量在今（2026）年的地方選舉，絕對是一個不容小覷的民意 。」

環境律師詹順貴呼籲內政部，可以將已經審定的都市計畫退回，納入反對民意，重新通盤檢討，解除禁建才是反對居民最理想的開發模式。對此台北市土地開發總隊指出，他們認為反對徵收民意恐怕沒有自救會認為的那麼高。

台北市地政局土地開發總隊科長黃致青表示，「我們在確認過程當中，地主就會表達說他們是礙於人情，所以他簽了，但是他其實並沒有反對。同意區段徵收的人在掌握中居多」

反對意見書裝進盒子和陳情書，最後交給內政部官員，針對陳情書，官員表示會轉交北市府，意見書則會一一檢視，再看有無納入北市府報送的計畫書是否已經回應。