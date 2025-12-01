反對票高達84％ 瑞士「女性服兵役」公投遭否決

瑞士在當地時間30日舉辦公民投票，其中一項公投提案為要求所有瑞士公民，不論男女都必須服兵役。不過最終該提案有84%選民投下反對票，且瑞士全國26邦中，沒有任何1邦同意票比例較為接近。

該提案支持者認為，瑞士面臨山崩、洪水、網路攻擊、能源短缺等問題，每位瑞士公民都應該為讓瑞士更強大承擔責任。不過瑞士政府則表態，當前的軍隊與民防人員皆充足，不應招募超過實際需求的人力。

瑞士全國工會聯合會（USS）平等、家庭和移民議題負責人杭格娜（Cyrielle Huguenot）指出，瑞士女性已經承擔社會上多數無償工作，現在又被要求提供更多無償服務，這會加劇不平衡。

瑞士雖然是中立國，但該國現行法律規定，年輕男性需要服兵役或加入民防組織，女性則可自願服兵役。若男性不願服兵役者，也可選擇其他形式的服務，或 支付年收入3%的免役稅 ，目前每年約有3.5萬名男性服兵役。

瑞士30日同時舉行的另一項公投，提案內容為對鉅額捐贈或遺產課徵新稅，若金額超過5000萬元瑞士法郎（約19.5億元新台幣），則稅率可能高達50％。不過該提案最終也以高達78%反對票遭否決，瑞士政府曾表示，該提案恐造成約2500名富豪離開瑞士。

