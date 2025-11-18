反對立院財劃法修正案 卓榮泰喊：明年要舉債5600億元

行政院長卓榮泰18日到立法院會備詢時表示，若依新修的財劃法明年要舉債5600億元。（擷取自國會頻道）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰今（18）天在立法院備詢時表示，若按造上周通過的財劃法修正案，明年要舉債5600億元，已超出公債法第5條規定，行政院編不出來這樣的預算。

立法院會今天邀請卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢，民進黨立院黨團書記長陳培瑜質詢時關注財劃法修法等議題。

卓榮泰表示，以明年中央政府總預算3兆350億元來看，政府已經舉債3千億元，如果按照上周立法院通過國民黨版的財劃法，必須在計畫型補助多增加舉債2600億元，若完全接受此修法的話，明年的中央政府總預算會舉債5600億元，已經超出且違反公債法第五條規定，行政院編不出來這樣的預算，也無法編列。

陳培瑜詢問，行政院後續是否有相關救濟手段？卓榮泰說，周四行政院會會通過院版財劃法，會有五項原則，包含讓國人生活品質更均衡、讓垂直的劃分更合理、讓水平的分配更公平、會讓地方自主更強化、讓中央地方夥伴關係更提升，這樣可以把財政弱的縣市都提升上來，讓中央、地方的事權劃分更明確，中央該補助的就補助、該提出計畫的就按照計畫、該設算的就按照設算，才是長治久安之道，希望政院版財劃法送到立法院後，大家審慎看內容。

陳培瑜也趁著質詢的機會喊話立法院長韓國瑜，「錯誤就留在立法院吧！」陳培瑜並指出，連新北市長侯友宜都公開說，錢跟權要講清楚，大家才可以好好做事，若連侯友宜都站出來呼籲，應該有更多國民黨黨公職認同此說法。卓榮泰則提到，他說過總質詢結束後會拜會韓國瑜並談財劃法，但上周五卻用火速的方式通過，不讓他有跟韓國瑜談話的機會，這是天大的遺憾。

