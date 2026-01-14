反對蔣萬安推無菸城市！張景森嘆「用自己的道德立場霸凌別人」：最矛盾的是這事

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」規劃，有意改採「原則禁止、例外開放」模式，要求民眾不能隨意在路邊吸菸，打造友善的無菸公共環境；前政務委員張景森指出，這項政策真正令人不安的地方，是政策本身所展現出「虛偽、矯情」的治理姿態。

張景森透過臉書表示，自己不抽菸，也不贊成別人吸菸，但看到北市府將原本以特定區域管制為主的禁菸措施，升級為「原則上戶外全面禁菸、僅在少數指定區域可吸菸」，無異於透過行政規範，實質壓縮一種對社會已經無害的行為。

「問題正在於此。從防害管理，走向行為潔癖」，張景森直言，放屁會造成惡臭，影響他人感受更別說其成分確實包含甲烷與硫化物，對空氣品質沒有任何正面貢獻，那是否也該設立「無屁城市」；張景森認為，公共政策的正當性，來自於防止明確、重大且不可避免的他人傷害。

前政務委員張景森表達了對蔣萬安「無菸城市」的反對。

張景森進一步解釋，當初室內禁菸之所以有高度社會共識，正因為密閉空間中二手菸的危害具體而嚴重，但戶外空間本質上是開放、流動、可自行避讓的場域，若套用同樣強度的禁令，就不再只是風險管理，而更像是一種生活方式的篩選，「以前只有他的曾祖父蔣介石幹過這種事」。

「更矛盾的是制度本身」，張景森指出，基於香菸在台灣是依法發照、課稅、收取可觀稅收的合法商品，就不該以道德姿態對使用者進行高度管控，如果真的將吸菸定義為「公共空間中不可容忍行為」，就應該正面面對是否禁售的問題。張景森感慨，不禁賣卻不斷擠壓使用空間，只不過是一種政治上風險最低、卻最容易展現「進步形象」的治理選擇。

張景森強調，這場關於「無菸城市」的討論，真正該被檢驗的，不是市民支不支持吸菸，而是政府是否還願意尊重比例原則與尊重個人自由的邊界。甚至在張景森看來，這個「無菸城市」的規劃跟市民健康毫無關係，只是一種偽善的權力操作。

