反對藍推國籍法修法 吳思瑤：若有新歸宿須放棄原有婚姻

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出《國籍法》修正草案，放寬陸配不適用該法放棄外國國籍之規定，該案今（28）天在立法院會中一讀，交付委員會審查。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤除表示民進黨團絕對會強力反制修法外，並以「重婚罪」形容，指一個人只能結一次婚，若要再行有新的歸宿，須放棄原來婚姻。

朝野近期針對國籍法交鋒，吳思瑤表示，國民黨快馬加鞭排案，想為中國籍人士能夠獲得特權，民進黨團絕對會強力反制，且社會上反彈聲量認為這涉及違反單一忠誠義務，更違反了平等性原則，請在野黨對於高度爭議的議案，應當三思而後行。

廣告 廣告

吳思瑤提到，在本會期之初，在野黨口口聲聲稱「民生第一、民生優先」，但在野連番推動的爭議性法案，民生優先現在到哪裡去了？

吳思瑤強調，中配參政權比照台灣所有國人、在台外國人士，只要參選，就只能夠效忠中華民國的憲法，這是最基本的ABC。

吳思瑤並舉例，就像結婚一樣，不能犯「重婚罪」，不能說這是個人婚姻自由，就侵犯國家法律規範。一個人就只能結一次婚，如果要再行有新的歸宿，必須放棄原來的婚姻，法律上規定的清清楚楚，這是平等性的原則，這是憲法單一忠誠的義務，國籍法真的不要再次來引爆國人的怒火。

至於國民黨立委陳玉珍質疑綠委也曾提過此案，吳思瑤說，國民黨人不要一再去脈絡化，也不要一再的把時空背景不相同的狀況，拿來合理化國民黨急修「國籍法」的不合理之處。

【看原文連結】