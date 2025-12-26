反對藍白推「國民帳戶」 張景森痛批：良心上算不過去的一筆混帳

對於藍白擬推國民帳戶，要求政府在12歲以下孩童帳戶中存入基金，前政務委員張景森發文批評，直指這是「良心上算不過去的一筆混帳」。（資料照片／董孟航攝）

藍白合推「國民帳戶」，要求政府在每個12歲以下孩童帳戶中存入1筆5萬元基金，每年再存入1萬元，直到12歲為止，但18歲才可領回。對此，前政務委員張景森在25日透過臉書連發2篇文章批評，這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」，更直指這是「良心上算不過去的一筆混帳」。

藍白合推「國民帳戶」，要求政府在每個12歲以下孩童帳戶中存入1筆5萬元基金，每年再存入1萬元，直到12歲為止，但18歲才可領回。對此，行政院前政務委員張景森發文批評，這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」，更直指這是「良心上算不過去的一筆混帳」。

廣告 廣告

張景森表示，數字增加不等於變有錢。數學模型顯示，即便政府投資表現穩健，假設年化回報5%，在考慮2%通膨後，22年後的42萬元，實際購買力僅相當於現在的27萬元。這筆錢在未來高物價時代，對於買房或創業只是杯水車薪。帳戶數字雖然變大，但孩子的財富實質上被時間與通膨無聲侵蝕。

張景森指出，這筆預算若來自舉債，本質就是一場「利差賭博」。不僅獲利微薄，扣除公債利息約2%，與管理行政成本約1%，淨收益僅剩2%；而且風險不對稱，一旦金融市場波動導致虧損，政府仍需支付債息。

張景森續指，這等於是將未來世代的稅收、債務，搬移到現在進行低效投資。「如果投資失敗，孩子長大後領到的是縮水的資產，背負的卻是沉重的國債」。

張景森說，最致命的損耗在於「資源錯置」。經濟學著名的「赫克曼曲線」指出，投資0至6歲的托育與教育設施，社會回報率可達7%至10%。將數千億資金凍結在私人帳戶中，等於放棄了能即刻減輕父母負擔、釋放父母勞動力、提升教育品質的其他高效益投資。

藍白25日合開記者會，共推「國民帳戶」，以搶救少子化危機。（圖／李智為攝）

張景森批評，說穿了，這類政策是把孩子未來的債務，變現成政客今天發放的政治紅包，它不是在替孩子累積資產，而是在累積債務與社會不公。將有限的公共資源搬移到低效的私人帳戶，「這是一場世代之間的不正義，更是我們良心上算不過去的一筆混帳！」

張景森也批評，這類政策真正的功能，根本不是替孩子們累積資產，比較可能是累積債務。把孩子未來的債務變現成政客們今天發放的政治紅包，把債丟給沒有投票權的未來世代去買單。「本人堅決反對這批混帳！」

張景森質疑，錢從哪裡來？以目前中央政府的財政收支狀況來看，這筆錢不是擠壓公共建設、刪減窮人的社會福利支出，大概就是政府舉債支應；他也質疑，政府替孩子理財，會比父母更好嗎？「政府強迫你幫助投資，你放心嗎？」

張景森感嘆，舉債買股票是借錢賭博的賭徒行為，造成荒謬的風險。「你們家不會幹的事情，黄國昌們卻把這件事包裝成遠見與改革，強迫政府去強迫每個小孩子來做，還要求孩子的父母鼓掌，感謝他們的恩典」。



回到原文

更多鏡報報導

藍白共推「國民帳戶」救少子化 苗博雅提新生兒每人100萬創意對案

藍白聯手提案推「國民帳戶」逾越行政權？鄭麗文：台灣真正問題是行政凌駕立法

藍白共推「國民帳戶」18歲最低可領回33.9萬 黃國昌：比撥補台電1千億值得