反對豐原設置儲能廠 自救會赴中市府陳抗籲停工

（中央社記者郝雪卿台中19日電）豐原反儲能自救會今天到台中市政府前廣場抗議，反對廠商在豐原區翁社里設置大型儲能廠，市府表示，將行文中央，在地方取得共識之前，不應核發同意備案或施工許可。

上百名豐原區翁社里居民今天集結於台中市政府廣場，高舉「拒絕儲能炸彈」、「守護萬選居」等白布條，抗議廠商在人口稠密的住宅區與文化古蹟旁，設置大型鋰電池儲能場。

自救會質疑，經濟部能源署已發文要求市府查辦違規土建，但台中市政府至今視若無睹，任由業者如入「無政府狀態」。抗議民眾一度進入市府大樓，衝到9樓要向市長盧秀燕陳情，最後被守衛勸阻後才下樓。

翁社里社區發展協會理事長張金池表示，翁社里不僅是人口稠密的居住區，更擁有極具歷史價值的客家建築「萬選居」。這是豐原地區重要的文化資產，承載了當地的開墾歷史與人文精神。儲能場選址緊鄰社區與古蹟，不僅帶來火災與毒氣風險，更將對在地文化景觀造成不可逆的破壞。

台中市政府經發局回應表示，設置儲能設施的核准權責在經濟部能源署。市府尊重地方民意，將行文經濟部能源署，請其考量地方聲音，在地方取得共識之前，不應核發同意備案或施工許可，也不宜貿然進行相關土建工程與管線鋪設。（編輯：李淑華）1150119