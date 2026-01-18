反對鄭麗君選台北市長！作家曝關鍵：害了她也害賴政府

台美關稅協議敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，代表民進黨參選台北市長的呼聲漸高，引發討論。不過，作家顏擇雅對此表示反對，並指鄭麗君是賴政府相當難得的資產，要她選台北市長是害她，也是害賴政府。

鄭麗君。（圖／行政院提供）

有民進黨的黨內人士指出，民進黨這次要派出來的人選，要與蔣萬安資歷能比拚，鄭麗君資歷、能力、人設絕對沒問題，一直都是黨內「首選」。另外，有派系人士說，大家都認為鄭麗君是未來閣揆人選，不過民進黨一向很看重「戰功」，副總統蕭美琴就曾為黨到艱困縣市花蓮參選，鄭麗君目前缺的就是這個資歷。派系人士表示，鄭麗君未來的政治之途除了接閣揆，另一個就是選舉，但現在內閣若出現大搬風，總預算誰負責、要不要退回重編，所以就算鄭要接閣揆可能還沒那麼早，投入選戰就是很好的選項。

顏擇雅在臉書發文表示，美台關稅談判的結果，主要讓她對鄭麗君的能力大為驚嘆。就好比《紐約時報》專訪讓蕭美琴在民進黨內接班梯次三級跳一樣，鄭麗君這次表現也是。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

顏擇雅說，有人主張讓她在這時投入北市長選戰，「我反對」，因為此時正是她在中央發展有最多可能之時，她也是賴政府相當難得的資產，要她選北市長是害她，也是害賴政府。顏擇雅認為，民進黨要提名誰選北市都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。

