反對醫美改革「強制評鑑、溯及既往」 6大醫美醫學會：衛福部實已違法違憲

繼醫師公會全聯會開出第一槍後，6大美容醫學會今（24）日針對衛福部要整頓國內醫美亂象種種做法，也站出來大聲反對，並指稱衛福部長石崇良表面上訴求「民眾醫療要求」，乍看理直氣壯，毫無問題，實則夾帶兩違法違憲法條，即「強制評鑑」及「溯及既往」。

6大美容醫學會表示，就如同衛福部最近要改革「健保補充保費」，一開始向行政院報告，乍看也沒問題，為什麼後7小時就收回政策，因後來真相揭露，增加補充保費欲補徵的範圍乃舖天蓋地，沒有極限，當然民意沸騰。

台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州表示，「民主國家從未以專業之名，強制要求『評鑑』任何產業，而是以輔導鼓勵獎勵取代罰款，法規也從未溯及既往。這是修法以合法掩護違法，朝全面管制醫療業作準備。」

蔡豐州說，據瞭解，衛福部不但打算首開惡例「強制」評鑑醫美診所， 評鑑更單獨給「醫策會」或特定機構承攬，扶植其成為唯一「壟斷」，不受國會監督，權力無限大的巨物。

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光強調，「本會成立20年來，不斷從事醫美教育訓練，對於微整型師的認證也有考核標準，建議部長要與各學會溝通，才能真正改善醫美亂象。」

台灣顏面整形重建外科醫學會理事長羅盛典也指出，「過去從沒有法規溯及既往，立法委應正視法規正義，傾聽人民聲音，勿被蒙蔽。」

6大美容醫學會發出怒吼強調「唇亡齒寒」，擴權違法違憲，未來醫療下行，任何醫療科別和生技公司都將無法倖免。政府其他部會扶植生技產業的用心，將被衞福部一紙「扯後腿」命令徹底摧毀。

6大美容醫學會說，選舉是一時的，基層、產業法制是永久的。此修法若通過，將成為世界笑柄，降低台灣醫療生技國際競爭力，尤其「境外違法醫療轉介」日益猖獗，主管機關不但不處理，卻轉而嚴管自己的醫療環境，本末倒置，導致醫事人員大量出走，後果將是全民承擔。而其他民生產業亦將人人自危，進而擴大民怨浪潮。

以上共同發出聲明醫美學會包括台灣美容醫學產業全國聯合會、台灣美容外科醫學會、社團法人台灣顏面整形重建外科醫學會、台灣醫用光電雷射學會、台灣微整形美容醫學、形體美容外科醫學會等6大醫學美容相關醫學會。

