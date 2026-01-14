反對開放外籍護佐 台護產：衛福部只是掩蓋問題

醫院護理人力短缺，衛福部欲引進外籍照服員照顧急性病房患者。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會強烈反對，質疑該政策不僅無法真正新增人力，還可能從最弱勢的失能家庭抽走看護資源，況且外籍照服員語言與專業不足，恐增加醫療糾紛與照顧疏失。

雇主協會表示，家庭看護與醫院擬聘僱的外籍照服員極可能共用同一人力池，一旦醫院開放聘僱，具備規律工時、團隊支援與制度性福利優勢的醫療機構，恐吸走大批在家庭端服務多年、熟悉照護流程、已克服語言障礙的「熟手看護」，將人力從最脆弱、最無替代選項的重症與失能家庭端抽離。

廣告 廣告

台灣護理產業工會（台護產）也持反對意見，批評該計畫從未訂出合理人力比，導致勞動條件惡劣，人員流動率極高。本國籍照服員不願投入醫院服務，衛福部想以外籍人力填補缺口，卻未提出工作內容如何界定等配套，根本是試圖掩蓋問題，放任其惡化。

台護產指出，衛福部推動「住院整合照護計畫」執行品質不佳，讓基層失去信任，官方至今尚未訂出合理人力比，也未建立明確工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、人員流動率極高。工會多次反映也未獲得改善，導致本國照服員寧可到長照機構，從事居家服務或自行接案，也不願至醫院從事整合照護。

台護產認為，衛福部提案不是解決問題，而是掩蓋問題、放任其惡化，且外籍照服員至醫院急性病房，事涉病人安全與醫療品質，其語言溝通是否順暢、誰負責管理督導、實際工作項目如何界定、發生爭議如何申訴都是重點，衛福部卻毫無配套，就想強行上路。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，外籍照服員要來台從業六年，才可擔任急性病房照服員，語言、文化適應上應無疑慮，且各家醫院聘用外籍照服員時，將提供訓練，幫助熟悉急性病人照護重點。不過，全聯會要求照服員「僅能從事取代家屬工作」，與護理人力「分級、分工」。

此外，新制須避免本國人力被稀釋，不得動搖本國照服員與專業人力的主體地位，建議新制擬定配套措施，限特定病床，且僅能適用已申請「住院整合照護服務計畫」醫院，制訂清楚的人力比例、工作內容與責任界線。

雇主協會表示，建議政府與大專院校護理及照護相關科系合作，系統性培育本土護佐人力，同步改善本國護理人員的勞動條件，而非以廉價引進人力，將風險外包，掩蓋制度失能。

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了