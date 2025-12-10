反對陳玉珍助理費除罪化 邱議瑩發文力挺國會助理

邱議瑩(右)說國會助理是她每天一起並肩作戰的夥伴。 圖：翻攝邱議瑩Threasd

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引爆國會助理們的不滿，立法院國會助理工會發動連署要求撤案。今(10)日立委邱議瑩發文批陳玉珍的提案「不文明」，並表達對國會助理們的支持。邱議瑩表示，「反對陳玉珍助理費除罪化提案，力挺立法院國會助理工會、捍衛助理權益！」

邱議瑩說「國會助理是我每天一起並肩作戰的夥伴。他們默默承受壓力、整理資料、協助法案、接住每一位民眾的需求。沒有助理的努力，就沒有今天每一項政策改革的成果。」她表示正因為和助理們一路同行，所以更知道助理的權益有多需要被尊重與保障。

她強調「不分黨派的立委，都應堅定反對這項修法，更不應以權勢要求助理撤簽工會的『捍衛勞權』連署。這不是良善的職場文化，也不是一個文明國會該有的樣子。」

邱議瑩自己也告訴助理們，「我反對這種不文明的修法，也鼓勵他們勇敢連署。」並呼籲在野黨與陳玉珍，應儘速撤回提案，不要破壞公費助理制度與他們應有的保障，而她會和助理們站在一起。

