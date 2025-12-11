即時中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，將助理費改由立委統籌運用，更可免檢據核銷，甚至已在5日付委審查；消息一出讓超過200多位國會助理連署要求撤案，今（11）日上午更到立院紅樓3樓邀請各黨派立委連署支持，綠委鍾佳濱、范雲、沈伯洋、陳培瑜等人也參加。同時國會助理工會發出公告，呼籲國會助理在明（12）日上午9時15分到立法院大門集結，共同發出心聲。

為反對陳玉珍推動的「助理費除罪化」修法，助理工會今早便來到立法院紅樓3樓司法法制委員會門口外，邀請朝野立委一同連署支持撤案，共同守護勞權。包含民進黨團幹事長鍾佳濱和黨團幹部陳培瑜、沈伯洋、范雲、張雅琳、林月琴、及立委陳秀寳等人，以及民眾黨立委陳昭姿，都在現場簽署表達對助理工會的支持。

廣告 廣告

立法院國會助理工會今早也發出公告，呼籲國會助理在明（12）日能暫時放下手邊工作，在上午9時15分到立法院大門集結，共同發出心聲。「為我們自己的權益站出來！我們必須展現團結的力量，共同發出我們的心聲，唯有自救，國會助理才能有未來！」

原文出處：快新聞／反對陳玉珍「助理費除罪化」提案！近3百名國會助理連署 週五立院大門集結

更多民視新聞報導

美國首度在委內瑞拉外海扣押油輪！油價應聲上漲

翁曉玲打臉陳玉珍？直言「助理費除罪化」修法這1項不妥

北市消防竟有狼！役男闖女廁偷拍 雲端藏「10多部不雅片」下場曝

