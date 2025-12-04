反對鞭刑詐騙、虐童、性侵犯 鄭運鵬：不要想著被打的都是壞人

國民黨立委洪孟楷近日主張對詐騙、虐待兒童及性侵等重大犯罪增設鞭刑。對此，前民進黨立委鄭運鵬發文表達反對立場。鄭運鵬指出，現代有身體罰（身體刑）的國家未必治安較好，新加坡治安靠的是教育而非鞭刑，他更直指，不要想著被打的都是壞人，如果遭遇冤獄是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

前民進黨立委鄭運鵬。（圖／報系資料照）

洪孟楷日前表示，現行制度對於詐騙、虐待兒童及性侵等重大犯罪幾乎已無嚇阻作用，因此主張針對上述犯罪增設鞭刑。他計畫在下會期提出相關法案，並考慮在明年推動公投，希望透過更嚴厲的刑罰手段來遏止犯罪。

洪孟楷推動對重大罪犯施以鞭刑。（圖／中天新聞）

對此，鄭運鵬3日在臉書發文指出，最近又開始談身體罰鞭刑，他將3年前的看法提供給大家參考。他以反諷方式指出，如果認為鞭刑很恐怖可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現，但世界當然不是這樣運作的。

鄭運鵬認為，人類的刑罰制度從身體罰進化到現代剝奪自由罰（自由刑）是有道理的，要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見。他指出，有身體罰的古代治安絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑而是教育，中東國家還有不少更嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

鄭運鵬強調，改革要用的是頭腦而不是用別人的身體，刑罰下的特權永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人。他呼籲選民不要只想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷要怎麼救濟。

