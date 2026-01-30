反對黨產修法替附隨組織解套，公民團體批藍白讓立院淪為「特權院」。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 為抗議藍白立委推動《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱《黨產條例》）修法，企圖替救國團、婦聯會等附隨組織解套，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合等團體今（30）日前往立法院舉行第三場抗議記者會，痛批藍白陣營讓國會淪為「特權院」、「解套院」，嚴重倒退台灣轉型正義。

經民連指出，中國國民黨立委游顥所提修法草案，主張限縮「附隨組織」定義，並溯及自 2016 年《黨產條例》施行時適用，形同宣告只要曾「隸屬國家」，其所接收的不當財產即可不必返還。經民連批評，該修法明顯是為救國團與婦聯會量身打造的解套條款，完全無視轉型正義精神與司法院**大法官第 793 號解釋，讓台灣民主法治「大走回頭路」。

廣告 廣告

救國團並非公益團體 而是貨真價實的黨國附隨組織

經民連智庫研究員涂景亮指出，《黨產條例》之所以將附隨組織納入追討範圍，正是因為部分組織長期受特定政黨實質控制，在人事、財務與業務上協助鞏固威權統治，並透過不正當方式累積龐大資產，若不一併處理，政黨即可藉此規避責任。

他指出，救國團自 1952 年在國民黨中改會決議下成立，會議紀錄即明載其為「本黨領導青年運動之外圍組織」，成立目的就是服務黨務、吸納青年。歷任團長、主任多由國民黨高層直接任命，甚至出現當事人表明無意接任，仍遭黨主席直接指派的情形，顯示救國團與國民黨之間存在明確的上下權力關係。

在業務面上，救國團更長期配合威權體制執行校園監控、蒐集情資，甚至依國民黨中常會指示，監控海外學人與其家屬，角色早已超出任何「公益團體」的合理範疇。

婦聯會「不樂之捐」是法院認定事實 不容混淆

針對婦聯會主張「非由國民黨出資成立」，經民連嚴正反駁，指出自 1950 年代起，婦聯會即透過國民黨召開的 74 次分配會議，取得大量所謂「勞軍捐」，其本質是在威權體制下，以無法拒絕的行政手段強制扣款，程序上形同課稅，法院早已認定屬於「不樂之捐」，毫無爭議空間。

此外，婦聯會在人事與業務運作上，長期由蔣宋美齡主導，其與國民黨之深度政治連結亦為歷史事實。如今刻意以文字遊戲否認政黨控制關係，只是在混淆視聽、逃避歷史責任。

黨產返還是「利益取除」 不是政治清算

經民連強調，《黨產條例》核心精神在於回復不當取得財產的原有秩序，性質上屬於「對物不對人」，並已明確排除符合民主法治原則的正當財產，兼顧法治國原則與轉型正義。

大法官第 793 號解釋亦已清楚指出，政黨在黨國體制下，利用執政優勢違反自由民主憲政秩序取得財產，造成政黨競爭不平等，國家本就有義務採取匡正措施。以非法或不正當程序取得的財產，自始不受憲法財產權保障，依法返還國庫或原權利人，乃民主社會的基本要求。

公民團體最後呼籲，國民黨、救國團與婦聯會應正視歷史責任，停止透過修法取代司法、為不當黨產開後門，把該還給國家的錢，完整還給台灣社會，不要再傷害台灣得來不易的自由民主憲政秩序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

WBC場外「台灣之夜」5000席秒殺 蔡其昌：要逼會長再去租顆蛋？

中配李貞秀尚未提交放棄國籍證明 台灣北社批：猶如對中華民國犯下重婚罪