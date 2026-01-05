反對黨產條例？黃國昌曝「2爭點」：相當複雜還在討論

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套。民眾黨立院黨團總召黃國昌今受訪時說，該項修法涉及兩大爭點，影響到什麼程度，哪些團體會因此受影響，具不具備正當性，這是相當複雜的問題，需要時間，所以還在內部研議跟討論。

黃國昌表示，針對該項修法，民眾黨團還在做內部研議跟討論當中，由於該修法包括兩部分，首先是但書的排除曾經隸屬於國家的話，若曾隸屬國家是國家的團體，是否適合將其當成不當黨產的一部分是第一個爭點。

黃國昌續指，本來條文是財務、人事或業務，三者擇一若有控制，就算不當黨產；這次條文是把「或」改成「及」，雖然改一個字，但涉及範圍，影響到什麼程度，哪些團體會因此受影響，具不具備正當性，這是相當複雜的問題，需要時間，所以還在內部研議跟討論。

