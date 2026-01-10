反對《人工生殖法》？醫轟民進黨：你們就是父權大本營

立法院8日審查「人工生殖法修正草案」案，白委陳昭姿(中)手舉標語呼籲民進黨不要阻擋法案。（資料照／姚志平攝）

民進黨反對攸關代理孕母制度的《人工生殖法》草案，綠委黃捷質疑藍委陳菁徽未利益迴避，白委陳昭姿為推動法案留任也引發討論。精神科醫師沈政男痛批，綠營拿過時的狀況來比擬台灣，應該去看看歐美做得多麼完善，口口聲聲性平，其實自己就是父權大本營。

沈政男今(10日)發文質疑，反對代理孕母，應該是在性平與女權偏向保守的一方，結果在台灣，卻是近十年大搞特搞同婚、性平、女權、跨性別等運動的民進黨。當初為了搞同婚，弄到社會撕裂，只要不順綠營的意，就被打成反同。然後現在說：通過代理孕母法案，就會有偏鄉弱勢的婦女，因為公婆壓力，找一個更窮困的婦女當代理孕母，生一個不健康的小孩，最後沒人要，全部陷入愁雲慘霧？

沈政男直呼，因為性平、同婚而支持特定政治人物，連政治立場也照單全收，就是覺醒、自主、有大智慧？而偏鄉弱勢就會連自己的子宮被當成剝削工具都搞不清楚？少來了，這就是父權思想，民進黨搞什麼性平、女權，幾十年，根本自己就是父權大本營！代理孕母只是冰山一角，由此可以看出，整個綠營搞政治的格局與水準，是多麼不堪，根本就成了庸才的樂園。

沈政男指出，綠營支持者，一種就是拿過時落伍的狀況來比擬台灣，什麼東歐、東南亞的代理孕母慘案，殊不知他們應該去看看美國、英國、紐澳、荷比做得多麼完善。這就是綠營的論述水準。等而下之的是，攻擊主張代理孕母的陳昭姿委員與陳菁徽委員的那些人，他們在壯世代法案搞了一次，又想如法炮製。台灣已經邁入超高齡社會，壯世代是一種成功老化的概念，竟然被他們講成那麼不堪。

沈政男強調，現在已經是人均所得4萬美金的社會了！可見綠營完全脫離現實，說穿了，就是政治惡鬥在那邊亂扯而已。那些支持性平、女權、同婚、跨性別，尤其是因此而支持特定政黨與政治人物，卻胡亂反對代理孕母的人，「台灣，不能等你們，要繼續往前走了！」

