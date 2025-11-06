反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？

國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白的年改提案。

陳炳煇在臉書發文表示，他是再過3年就要退休的大學教授，「我反對藍白的年改提案」。陳炳煇指出，若停砍所得替代率，只會讓公教退休撫卹基金破產，屆時只能由國家由稅金來撥補，而這些經費應該用來改善在職公教人員的薪水與福利。

「民眾黨不是一直在講相對剝奪感嗎？竟然對停砍所得替代率無感？」陳炳煇透露，他退休後第一年可以領的退休金，應該接近現在國民平均經常性薪資的1.9倍以上。他的所得替代率是77.4%，若有調降會到62.3%。但直到第十年，還是在1.5倍以上。

陳炳煇指出，大家壽命愈來愈長，人口愈來愈少，「更少的年輕人要養更多的退休人員，這樣公平嗎？民眾黨年輕人您們怎會不反彈？」

