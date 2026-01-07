反對「國造單親」！ 婦兒盟：87％受訪民眾反對擴大人工生殖對象

全國婦兒團體聯盟調查結果顯示，82.9％受訪民眾反對代理孕母合法化、86.9％反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖。（林良齊攝）

行政院於民國114年年底通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，並表示將「另立代理孕母專法」。全國婦兒團體聯盟調查結果顯示，82.9％受訪民眾 反對代理孕母合法化、86.9％反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖，呼籲在社會高度疑慮、意見分歧、且涉及兒童權益與女性處境的重大議題上，政府不應以「趕進度」取代「社會共識」，本案應退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。

婦兒盟調查顯示，不僅整體反對比例高，連「支持同婚者」內部也呈現明顯分歧—資料指出支持同婚者「一半左右的人」仍反對代孕、以及反對單身與同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖。

婦兒盟說，少子女化更該追求「健康出生」與「安全生產」，而非提高風險。受訪者對健康風險的擔憂非常集中：83.57％受訪者同意代孕過程有較多高風險妊娠問題；另有97.08％受訪者否定「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法，顯示社會普遍認為孕母風險不可忽視，且當孩子的健康與身世權益都被高度關切，政府更應先把制度配套講清楚、做足公共討論。

婦兒盟指出，社會對灰色市場有真實不安。在代孕相關題項中，93.02％不同意「代孕不會將女性商品化」、90.97％不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，且74.56％同意代理孕母多為經濟弱勢婦女，顯示民眾對女性被迫進入生殖交易鏈的疑慮非常普遍。

婦兒盟呼籲，行政院應撤回／請立法院退回《人工生殖法》修正草案，重啟具體可檢驗的社會討論程序；要求政府提出完整的健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包含高風險妊娠、早產與新生兒加護等可能衍生的公共支出與照護負擔，再談是否擴張適用對象；依法條逐條公開說明配套與監理設計：尤其涉及「子女最佳利益評估」與女女同性伴侶「A卵B生」模式的制度細節與可稽核機制，應先透明化後再進入實質審查。

