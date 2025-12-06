「反對」改變現狀變成「不支持」 分析:美戰略文件概括兩大立場

美國總統川普對台灣與中國政策示意圖。路透社



美國川普在最新公布《國安戰略報告》中有關台灣的段落中，從以往「反對」單方面改變兩岸現狀，改成「不支持」。專家分析指出，川普政府企圖概括美國長期以來的兩大對台立場宣示，同時也預留未來更動的空間。

白宮週四晚間公布的《國安戰略報告》中強調台灣戰略位置以及對美國經濟的重要性，因此「遏止因台灣而起的衝突，理想上是透過維持優勢軍事，此乃當務之急」。

《日經亞洲》報導，該報告有關台灣的一段文字在華府引發激辯，內容是美國將維持「長期以來的宣示性政策」處理台灣議題，並表示美國「不支持任何單方面改變台海現狀」。

在川普今年10月與習近平在南韓舉行第二任期首次「川習會」前，有媒體爆料指出，北京要求川普宣告「美方反對台灣獨立」，而不是以往的「不支持台灣獨立」。

《日經》報導指出，白宮藉著戰略報告表明美方將堅守立場，駁斥外界對川普可能改變對台政策官方措辭的質疑。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）認為，新版國安戰略報告結合了美方在台灣議題上的兩大傳統立場：「反對」單方面改變現狀，以及「不支持」台灣獨立。

古柏說：「美國以往政策通常不是說『不支持』單方面改變現狀，而是『反對』改變現狀，以及『不支持』台灣獨立。」他接著分析：「以這種方式概括宣示性政策，可能為其他沒有被收錄在文件中的措辭預留了變動空間。」

AEI研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）說，在文字上做出些微更動，可能是為了穩定和中國之間的關係，而刻意留下的「中間地帶」，但「並非如外傳所說會向北京讓步，改為『反對』台灣獨立」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，中國接下來應會趁著明年的川習會繼續施壓。她說：「習近平會施壓川普清楚表明，美國反對台灣獨立並支持中國統一。正如他施壓拜登一樣。」

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員趙通（Tong Zhao）也說，中國在「川習會」後看到前所未有的契機，迫使美國對台政策朝有利中國的方向調整。

趙通表示：「川普不願在台灣議題上做出承諾，對北京來說有實質意義…北京現在更膽敢企圖重新形塑美方對台灣的想法和決策。」他接著說：「等川普到了中國，他將面臨更強力的說服攻勢，這波攻勢會結合各種誘因和施壓，迫使他接受北京對兩岸統一的敘事。這是中國努力在全球營造出『台灣回歸不可避免』情緒的一大關鍵。」

