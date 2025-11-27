Yahoo奇摩遊戲編輯部

反對Steam標示遊戲AI製作細節，Epic Games執行長：是未來趨勢根本沒有意義

Epic Games 執行長 Tim Sweeney (Photo by Philip Pacheco/Getty Images)
最大遊戲平台 Steam 目前都會對於遊戲製作的 AI 程度在介紹下方作為標記，比如對話生成、物件生成或者美術內容等等讓玩家購買前能夠知道，不過一向看 Steam 不太順眼的 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 在推特回應開發者對於該平台的抱怨，認為這些標籤都應該拿掉不需標註，因為未來遊戲將處處適用 AI，遊戲商店標註沒有意義。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 回應了一位 AI 開發支持者的內容，同意 Steam 作為遊戲平台應該男掉這些 AI 標籤，雖然 AI 標籤對於藝術作者身分揭露及數位內容授權市場（買家需要了解版權情況）適用，但對於遊戲商店來說毫無意義，因為 AI 幾乎將參與未來所有遊戲的製作。這段內容引起相當的討論，因為 AI 出現以來 Steam 都會標註做為讓消費者選擇與分辨的標準，也有人酸 Epic Games Store 沒有這個功能，對於 AI 在遊戲製作的立場，或者任何藝術創作都仍處於複雜狀態。

