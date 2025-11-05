反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區

圖／達志影像美聯社

美國總統川普重返白宮後，第一場選舉考驗，結果是在野的民主黨大勝。週二，三場主要選舉，在偏民主黨的紐約市、紐澤西州和維吉尼亞州，都由民主黨候選人大幅勝出，為去年大選雙輸的民主黨，在明年期中選舉前，打了一劑強心針。全美最大城紐約市市長，由反川、34歲的移民曼達尼，擊敗川普支持的前紐約州州長古莫。另外加州也通過重劃國會選區一案，要抵銷共和黨在德州等「紅州」增加的國會席次。

一現身，台下支持者高聲歡呼，他是剛當選全美最大城市紐約的市長曼達尼。一年前，年僅30多歲的曼達尼，連紐約人都不太認識，他出生於烏干達，印度裔的父母分別是哥倫比亞大學教授和電影製片。但最終他在這個世界金融中心、資本主義之都，以民主社會主義者之姿，成為紐約市首位穆斯林、南亞裔和千禧世代的市長。

紐約市長當選人 曼達尼：「紐約仍將是座移民城市，一座由移民建設、由移民帶動的城市，且從今晚起，將由一位移民領導。」

曼達尼支持者的歡呼聲不絕於耳，就是這樣的熱情，激出超過200萬紐約市民出來投票，是紐約市長選舉56年來最多。開票九成下，民主黨的曼達尼贏得50.4%選票；大選前夕獲美國總統川普支持，退出民主黨獨立參選的前紐約州州長古莫，拿下41.6%；共和黨候選人斯里瓦7.1%。

根據CNN出口民調，占紐約選民約一成的29歲以下年輕人，高達75%投曼達尼，僅16%投給古莫；非裔52%投曼達尼，37%古莫；猶太人則有六成投古莫，僅三成一投給挺巴勒斯坦的曼達尼。曼達尼接下來將面對諸多挑戰，兌現他開出的競選支票，包括凍結租金、免費托育和免費公車。不過這位民主黨的左派新星深知，此刻，他已成為共和黨集體攻詰的對象。

紐約市長當選人 曼達尼：「如果說誰能向遭川普背叛的國家展示如何擊敗他，那非這個讓他發跡的城市莫屬。川普，我知道你在看，我有四個字送你：調大音量。」

曼達尼高分貝嗆川普，沒有在客氣。週二的地方選舉，是川普重返白宮後第一場大選，結果民主黨橫掃三場主要選舉，除了紐約市，在紐澤西和維吉尼亞，分別由溫和派53歲的薛洛 (Mikie Sherrill) 和46歲的史班伯格 (Abigail Spanberger)，以10%以上的絕對優勢，拿下州長的位子。

紐澤西州州長當選人 薛洛：「我們知道當我們的鄰居被鎖定攻擊，無視法律和憲法時，我們偉大的州裡沒有人是安全的。在這裡紐澤西州，我們深知這個國家從來沒有，將來也不會由國王統治。」

民主黨候選人打出反川旗幟，但競選核心都是經濟議題，特別是大多數選民最在意的「可負擔的生活」，包括降低醫療健保、住房和能源的費用。

維吉尼亞州州長當選人 史班伯格：「今晚我們向全世界傳達一個訊息，就是2025年維吉尼亞州選擇了務實，而非黨派之爭，我們選擇了我們的州，而非混亂。」

緊鄰華府的維吉尼亞州，對國會兩黨惡鬥、川普裁員、政府關門，特別有感。超過30萬聯邦雇員就住在維吉尼亞，在政府停擺邁入破紀錄的第36天，根據出口民調，有家族成員是聯邦雇員的維州選民，61%投給民主黨候選人，37%投給共和黨。

維吉尼亞州選民：「大家都在討論維吉尼亞州的選舉，這很奇怪，因為人們通常不太會討論維吉尼亞，所以我絕對認為這是對川普，以及國家未來走向的公投。」

紐澤西州也一樣，不滿川普執政的人，91%投給民主黨候選人，僅7%投給共和黨。不過選後川普在社群上表示，共和黨選輸有兩個原因，一是他不在選票上，另外就是政府關門導致。這次選舉無疑被視為明年期中選舉風向球，同天在加州，也針對重劃選區進行投票，部分投票所甚至出現大排長龍景象。

加州州長 紐森：「面對川普的魯莽行徑，我們昂首挺胸，立場堅定，今晚，在激怒了(加州)熊後，這頭熊發出怒吼，這場特別選舉出現空前的投票率，結果也非凡。」

開票七成下，63.8%的加州選民支持重劃選區，以增加民主黨在國會眾院的席次，來抗衡川普在偏共和黨的「紅州」推動重劃選區，來增加共和黨席次，讓明年眾議院主導權之爭，提前開打。

