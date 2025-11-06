反川勢力崛起！民主黨地方選舉大勝 川普談共和黨潰敗：因為我沒在選票上

面對共和黨地方選舉潰敗，川普點出2原因。（翻攝自The White House Flickr）

共和黨川普今年1月再度就任美國總統，但他這次上任以來推動多項爭議性政策，包括近日正在和最高法院打官司、攸關全球經濟的「對等關稅」，讓他的民調屢創新低。本週二是美國部分州長、市長選舉，這也是川普上任後的首次重要大選，然而這次選舉結果卻是由民主黨陣營大獲全勝，川普事後發文表示：「我不在選票上、政府停擺，是共和黨敗選的2大原因。」

民主黨地方大勝 最年輕紐約市長誕生

綜合CNN、路透社等外媒報導，美國週二（4日）登場的地方大選，民主黨獲得全面勝利。在維吉尼亞州，民主籍前眾議員斯潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉共和黨版圖，以57.5%的得票率擊敗共和黨候選人西爾斯（Winsome Earle-Sears）成為該州史上第一位女性州長；紐澤西州部分，民主黨謝里爾（Mikie Sherrill）以56.2%得票擊敗共和黨恰塔雷利（Jack Ciattarelli），守住原本的藍州。

斯潘柏格為民主黨成功翻轉維吉尼亞州。（翻攝自Instagram @abigailspanberger）

在地方市長的選舉部分，大多數地區也是由民主黨成功守住席位，甚至翻轉版圖，其中最受矚目的就屬紐約市長選舉。原民主黨籍市長亞當斯（Eric Adams），他雖為民主黨籍但在川普上任後卻和他靠攏，本身更因為涉貪官司爭議不斷，因此放棄連任。民主黨提名34歲的眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）角逐，但他的對手不是共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），而是被控防疫不力，又遭控涉嫌性騷而下台的紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。古莫原為民主黨籍，這次以獨立身分參選，更獲得川普大力支持，不過最終曼達尼仍以50.4%的得票擊敗2人，成功當選，也是紐約市百年以來最年輕的市長。

曼達尼以34歲之齡當選紐約市長。（翻攝自臉書Zohran Kwame Mamdani）

反川勢力爆發？ 川普解讀共和黨敗選理由

這次的選舉結果被解讀為反川勢力的反撲，由於川普上任後推動多項爭議政策，不少民眾早已醞釀不滿情緒，因此在這次選舉中以選票反致。

不過川普本人似乎不這麼認為，他在個人社群發文表示，根據民調結果來看，這次共和黨的挫敗，原因在於「選票上沒有我的名字」，以及聯邦政府持續停擺。據報，川普本人或許對部分選民仍具吸引力，但選票似乎無法轉移給共和黨的候選人；聯邦政府因預算案卡關停擺超過一個月，創下美國史上最長紀錄，民眾的不滿情緒也反映在選舉結果上。

