反川普女將遇襲！ 竟扯出「中國黑手」疑雲：1年暴富逾9億

〔編譯陳成良／綜合報導〕激進反川普立場聞名的美國民主黨極左派「四人幫」成員、索馬利亞裔明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)，27日在該州出席活動時，突遭一名男子衝上台攻擊。雖然歐瑪並未受傷，但這起驚悚的攻擊事件，卻意外讓外界視線重新聚焦在她身後更巨大的爭議：其家族財富在短短一年內離奇暴增，且資金來源疑似與「中國勢力」脫不了關係。

根據《NBC News》報導，這起襲擊發生在明尼阿波利斯市政廳活動上。當時歐瑪正激昂要求國土安全部長諾姆(Kristi Noem)下台，一名男子突然衝上前，手持針筒朝她噴灑不明液體，並大吼「妳必須辭職」。

現場特勤與維安人員迅速將該男子制伏並逮捕，警方隨後證實其使用的是針筒，但液體成分尚待化驗。針對這起恐嚇，歐瑪事後強硬回擊：「我經歷過戰爭，這些混蛋以為這樣就能嚇倒我，那是不可能的。」

紐郵揭密：戶頭剩千元變9億 疑有中國黑手

然而，這起攻擊事件並未轉移外界對其財務醜聞的關注。根據《紐約郵報》先前的調查報導，歐瑪與其丈夫邁內特(Tim Mynett)的財務狀況出現了令人咋舌的「神蹟」。邁內特成立的投資公司「Rose Lake Capital」，在2022年底時銀行帳戶僅剩寒酸的42.44美元(約新台幣1380元)，但在歐瑪2024年的財產申報中，該公司價值竟暴增至3000萬美元(約新台幣9.75億元)。

這筆鉅款從何而來？報導發現，該公司官網(現已下架)的顧問名單中，赫然出現歐巴馬時代的美國駐中國大使包可士(Max Baucus)的名字。雖然包可士澄清自己未同意掛名，但這層關係引發了國會共和黨人的強烈質疑，懷疑這家沒有公開業績記錄的公司，背後是否有來自中國的資金運作，甚至是透過「紅色人脈」進行利益輸送。目前眾議院監督委員會已介入調查，誓言徹查這起暴富疑雲。

