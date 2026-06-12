反川普標記再現 美政府將嚴查華府草坪巨型「8647」

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法新社報導，美國公園警察(US Park Police)11日針對華盛頓國家廣場(National Mall)草坪出現巨型的數字「8647」展開調查，這個數字被認為和反對美國總統川普(Donald Trump)有關。

國家廣場是由內政部負責管理，一名內政部發言人發表聲明，形容這起事件是「瘋狂的破壞行為」，表示將「不會容忍」。

聲明中說，內政部將非常嚴肅看待任何對這位總統的威脅，美國公園警察將調查這起事件、並向應該負責者究責。

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川普政府的司法部門先前曾聲稱「8647」構成對這位美國領導人的威脅：「86」在美式俚語中含有「除掉」或「殺害」之意，而「47」則是指川普身為美國第47位總統。

聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)是直言不諱的川普政治對手，他在4月被以涉嫌威脅川普遭到起訴，理由是他在Instagram上傳一張在沙灘上用貝殼排列成8647的照片。

起訴書指出，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。

柯米當時為這則Instagram貼文致歉但否認要威脅川普，他說自己沒想太多就把照片上傳到社群平台，也「沒有意識到有些人會將這組數字與暴力聯想在一起」。

公園警察表示，他們已採集草坪樣本檢測，以確定國家廣場草坪變色的原因，這項調查仍在進行中。