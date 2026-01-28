反差太大！冨樫義博《獵人》親繪「布丁狗版庫洛洛」引爆二創潮

漫畫《HUNTER×HUNTER 獵人》作者冨樫義博持續在個人社群 X（推特）上更新工作進度，更頻繁的分享用白板畫出多名《獵人》角色，甚至還驚喜畫過老婆《美少女戰士》的水手火星。而最近冨樫義博又起玩心，居然畫了一張布丁狗版的幻影旅團團長 「庫洛洛•魯西魯」。

難道是三麗鷗藥盒作了？（圖源：HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT）

冨樫義博把團長「庫洛洛」與三麗鷗人氣角色「布丁狗」結合，來公告第 421 話背景工作已經完成。這張充滿反差萌的「布丁狗團長」公開後，直接在網路上掀起一波模仿風潮，吸引大量繪師與粉絲跟風進行二創，湧現各式各樣可愛的布丁狗版庫洛洛，成為近期粉絲間的熱門話題，甚至懷疑是在暗示三麗鷗與《獵人》的合作。

而在引爆話題的團長塗鴉後，冨樫義博於 28 日再度更新白板內容，這次畫出的主角則是漫畫篇章許久未見的小傑。隨著連載製作進度持續推進，作者筆下角色的每一次亮相都讓網友充滿期待，粉絲們也同樣關注著《獵人》後續的連載再開消息。