反差太大！昔日同窗翻國小畢冊認出張文：以前圓圓胖胖好相處

[Newtalk新聞] 北車隨機殺人案主嫌張文身分遭起底，昔日同窗出面指認，揭露他過去與現在判若兩人的驚人對比。一名曾與張文為補習班同學的藝術家回憶，張文求學時期「圓圓胖胖的很好相處」，甚至曾懷抱餐飲夢想赴高雄求學，對照如今冷血行徑令人不勝唏噓。





犯下震驚全台的北車隨機攻擊案，兇嫌張文過往背景逐漸曝光。劉姓藝術家說明，自己起初看到新聞時「名字記不起來」，但隨後翻閱國小畢業紀念冊才終於喚醒記憶，確認「張文是我國小補習班同學」。劉姓藝術家指出，由於「畢竟兩個字的人不多」，這個特殊的姓名特徵成為他確認身分的關鍵線索。

對於張文兒時的模樣，劉姓藝術家表示，印象中的張文與現在警方描述身著戰術背心、沈迷生存遊戲的孤狼形象截然不同。劉姓藝術家回憶，小時候的張文其實「人很好圓圓胖胖的很好相處」，在補習班的人際互動並無異狀，給人相當友善的感覺。





劉姓藝術家進一步強調，兩人最後一次有交集是在國中畢業典禮，當時雙方還曾經「聊過天」。劉姓藝術家說明，在那次談話中，張文透露了對未來的具體規劃，表示「他想去大學讀高雄的餐飲，想當廚師」。這段往事顯示，張文在學生時期曾對未來抱有正向的職業憧憬，並非一開始就封閉自我。





然而，對照張文成年後的實際經歷，他後來並未如願前往高雄攻讀餐飲圓廚師夢，而是畢業於雲林虎尾科技大學，隨後進入空軍擔任志願役，卻因酒駕問題遭到汰除，最終淪為長期失業、與家人斷聯的社會邊緣人。看著昔日單純圓潤的補習班同學，如今卻成為犯下重案的兇手，劉姓藝術家坦言「現在都想起來了，現在心情有點複雜...」，這句感嘆也道出了認識他的人心中最深的衝擊與遺憾。（本圖文已取得劉姓藝術家授權）

