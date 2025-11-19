反差片／萌臉戰神！小橘貓「1打7」單挑打趴全獸醫 他們掛彩包繃帶眼神死：這哪種獅子

愛沙尼亞動物醫院驚現「戰鬥貓」，小橘貓揍傷7名獸醫後仍霸氣坐鎮，影片在IG爆紅，引發網友熱烈討論。（翻攝自instagram/haabersti_loomakliinik）

超級反差萌！愛沙尼亞一間以「貓咪友善」著稱的動物醫院，近日因一隻小橘白貓引爆話題。這隻看似嬌小的貓咪，竟在診療過程中展現驚人戰鬥力，讓院內7名獸醫全數掛彩，場面既驚險又充滿反差，影片曝光後瞬間在社群平台掀起熱烈討論。

7名獸醫全掛彩？小貓霸氣坐鎮診療台

事件發生在HAABERSTI LOOMAKLIINIK動物醫院。影片中可見，小橘貓右手纏著紅色繃帶，卻依舊在診療台上散發霸氣。牠身後的7名獸醫則各自受傷：有人手臂纏著繃帶、有人眼睛貼著紗布、甚至有人手上仍在流血。令獸醫們無奈直呼：「這到底是哪種獅子？」

IG爆紅影片 網友笑稱：7比1，貓咪勝！

獸醫將這段逗趣的影片上傳至Instagram，短時間內就吸引超過39.5萬讚。網友紛紛留言：「7比1的戰鬥，貓咪勝！」「用可愛的臉龐做著可怕的事」「牠的臉在說：『是他們先動手的！』」「牠是無辜的，你看牠的臉」小貓的「反差萌」實在讓人又怕又笑。

小橘貓單挑7獸醫！診療台霸氣坐鎮，IG爆紅吸引39.5萬讚。（翻攝自instagram/haabersti_loomakliinik）

為什麼小貓能打贏七7名獸醫？

雖然醫院主打「貓咪友善」，並營造舒適環境以降低貓咪緊張，但這隻小橘貓的反應仍超乎預期。專家指出，部分貓咪在陌生環境下會展現強烈防衛本能，尤其在受傷或不適時，更可能爆發驚人力量。這次的「7獸醫之戰」正好成為最佳例證。

