反差萌！「啦啦隊IU」崔洪邏自嘲唱歌難聽 私下是啤酒控

因擁有亮麗外型被稱為「啦啦隊IU」的崔洪邏10日出席《CHEER UP》女孩快閃盛典，儘管氣溫不到10度，大批粉絲仍提早在活動現場排隊等待。她笑稱這是第1次以如此近距離方式和粉絲互動，「今天有點早，又在新竹，很開心可以一早跟大家一起度過美好的時間。」不過卻自嘲唱歌難聽、私下是啤酒控，擁有反差萌魅力。

崔洪邏10日出席《CHEER UP 》女孩快閃盛典活動。（圖／CHEER UP提供）

此次一同出席的還有「洋基女孩」同隊成員睦那京、李素敏，其中崔洪邏負責打頭陣，和粉絲互動長達1個半小時。崔洪邏抵達活動現場時，分享入場時的小插曲，「我從正門進來，聽到粉絲以為會跟睦那京、李素敏一起出現，結果只有我，還有人問『為什麼只有她1個到？』」讓她笑說聽到其實有點「走心」。

廣告 廣告

談到新年願望，因同隊的睦那京跨年登台演唱、李素敏也有活動安排，被問是否想挑戰類似舞台？崔洪邏笑回：「滿想跟粉絲辦一場演唱會。」但她立刻自嘲：「只能跳舞不能唱歌，因為我唱歌真的很難聽！」甚至笑稱比富邦「檸魂歌姬」檸檬更慘：「真的，可能比檸檬還要爛。」

崔洪邏擁有亮麗外型。（圖／CHEER UP提供）

對於外界盛讚她是「啦啦隊IU」，崔洪邏坦言這個稱號在韓國偶爾引來網友攻擊，但她知道台灣粉絲非常喜歡，因此誠心地道謝：「非常感謝台灣粉絲的愛戴。」

談到私下性格，崔洪邏笑說：「私底下其實是很女生的女生，只是大邱女生個性比較強。」聊起興趣，她直爽承認自己是標準的「啤酒控」，來台必喝經典的「18天生啤」，還笑稱自己最大的專長就是「很會喝啤酒」，透露前一晚就喝了3罐500ml，幽默表示「如果有18天，一定喝18天」。

《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

洪一中突爆布坎南加盟！台鋼急道歉 富邦：震驚與不解

中職/林詩翔月薪30萬暴漲3倍 台鋼隊史最大調薪幅度

中職/「阿公」回歸！古久保健二出任味全龍巡迴統籌教練