反常氣候！菲律賓遭「西望洋」颱風襲擊 已釀4死逾6千人撤離

菲律賓南部地區遭熱帶風暴「西望洋」（Penha）侵襲，引發洪災與山崩，造成至少4人死亡、超過6千人流離失所，兩個村莊的居民受困家中。菲律賓民防局（Office of Civil Defense）官員週五證實相關災情。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓4日晚間增強為今年第2號颱風「西望洋」。（圖／翻攝氣象署）

《美聯社》6日報導，熱帶風暴「西望洋」於週四（5日）深夜從太平洋登陸菲律賓東南部的南蘇里高省（Surigao del Sur）。氣象預報員巴德里納（Robert Badrina）表示，週五中午風暴在中部保和省（Bohol）外海，持續風速達每小時55公里，陣風最高每小時70公里。

民防局區域主任蘇加羅爾（Antonio Sugarol）指出，週四夜間卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）南部一處採石場區域的村莊，因豪雨引發土石流，一對夫婦與兩名孩童居住的簡陋房屋遭掩埋，4人全數罹難。

位於卡加延德奧羅市西南方約55公里的伊利甘市（Iligan）災情嚴重，週五有居民致電DZMM電台求救，表示洪水不斷上漲，她與其他3名家人受困於住家二樓。蘇加羅爾透過電台回應這名驚慌的居民說：「救援人員正在趕來。」他表示，伊利甘市的馬哈亞哈伊村（Mahayahay）與圖博德村（Tubod）有其他家庭正在接受救援。

菲律賓每年遭受約20個颱風與風暴侵襲。圖為去年9月颱風災情。 （資料照／《美聯社》）

民防局統計，超過6千名村民因風暴被迫撤離，其中5800人已轉移至南部與中部省份的避難中心。許多地區宣布停課。菲律賓海岸防衛隊表示，因島際客輪與貨船暫時禁止駛入波濤洶湧的海域，近5千名乘客與貨運工人滯留在94個港口。

氣象預報員巴德里納表示，這場帶有660公里寬雨帶與風帶的風暴，在菲律賓群島風暴最少的夏季來臨前襲擊當地。菲律賓氣象局預測，「西望洋」將朝西北方向穿越中部島嶼省份，往西部的巴拉望省（Palawan）移動，週五稍晚將減弱為熱帶低氣壓。

菲律賓每年遭受約20個颱風與風暴侵襲，該國也經常發生地震，且擁有超過12座活火山，是全球災害最頻繁的國家之一。

