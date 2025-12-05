反常警報！日本熊貪吃導致冬眠延後 獵人心累爆料「捕獸籠遭人故意關門」

儘管本季最強寒流已經侵襲日本列島，但熊攻擊事件仍頻傳。示意圖（東方IC）

日本正面臨有史以來最嚴重的熊攻擊危機。日本環境省宣布，從今年4月到11月底，全日本因熊攻擊而受害的人數達到230人，刷新了自2006年有統計以來的歷史最高紀錄。

更令人擔憂的是，因熊攻擊導致的死亡人數也高達13人，同樣創下歷史新高。此外，今年4月到10月之間，熊的出沒案件數也逼近3.7萬起，大幅超越過往紀錄。

寒流來襲，熊為何仍未冬眠？

綜合日媒報導，儘管本季最強寒流已經侵襲日本列島，但熊攻擊事件仍頻傳，光是昨天日本就至少有4人受傷，受害者包括在岩手縣被抓傷臉部的60多歲女性，以及在富山市送報時遭襲擊的70多歲夫妻等。

針對這種反常現象，岩手大學農學院副教授山內貴義指出：「由於許多熊個體流連在村落附近，如果牠們一直拖延著吃村落裡的食物，冬眠的時間就有可能會不斷延後。」這解釋了為何在理應冬眠的冬季，熊仍持續出現在人們的生活區域。

捕熊行動被誰阻撓？

為了控制數量，地方政府與獵友會正在積極推動捕熊行動，然而近期卻傳出妨礙捕獲的事件。有鏡頭拍到有人刻意走向重達200公斤的捕熊箱籠，用腳踢關閉門口，阻撓獵人工作。

1名有6年資歷的獵人無奈表示，設置陷阱已經是繁重的體力活，還要擔心妨礙，確實讓他們的熱情消退。

