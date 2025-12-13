反年改三讀喊「格外清爽」 68歲李來希歡慶後騎腳踏車自摔：肩膀脫臼骨折

李來希騎腳踏車自摔，導致右肩膀骨折脫臼。翻攝李來希臉書



國民黨立院黨團推動反年改修法，昨成功三讀通過。68歲全國公務人員協會前理事長李來希今天（12/13）一早發文說「大戰存活之後心情格外清爽」，不料，下午就傳出他騎腳踏車自摔，右肩膀骨折脫臼，「本來想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

李來希在臉書還原經過，他提到，花蓮吉安鄉全鄉停電，他和妻子騎腳踏車找地方吃飯，因為路口紅綠燈不亮，緊急煞車結果自摔，當場倒地不起，緊急呼叫救護車送慈濟醫院急診。

李來希說，核磁共振檢查頭部無礙，但X掃描顯示右肩膀骨折脫臼，慈濟醫院醫師將他全身麻醉後治療後，醒來骨頭就已復原歸位，不用住院直接回家，醫師叮嚀，四周不能開車與提重物。

李來希表示，他跌倒時一陣暈眩，感覺好像撞到頭顱，幸好附近有一對年輕夫妻熱心協助，兩輛腳踏車也暫時放置他們家，好朋友聞訊不僅前來探視與慰問，也幫忙處理安置腳踏車，他非常感謝。然而必須傷筋動骨痛苦一百天，「日子難過了，怎會是一個慘字了得？才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

