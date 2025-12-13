反年改三讀翁曉玲稱「不讓公教人員委屈了」 網友一片倒罵翻

反年改三讀通過，國民黨立委翁曉玲事後在社群平台發文感謝，遭網友嗆翻。（圖／翻攝翁曉玲臉書）

立法院昨天（12日）三讀通過停砍公教年金修法，要求所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。國民黨立委翁曉玲事後在社群平台發文，表示「公教朋友們大家委屈了，曉玲為各位討回尊嚴、討回公道，不再讓一輩子為國服務、盡忠職守」不料底下留言一片倒，罵聲連連。

翁曉玲先是在社群平台發文表示，這7年來，全國公教朋友們大家辛苦委屈，她與國民黨立委們為各位討回尊嚴、討回公道，不再讓一輩子為國服務、盡忠職守、作育英才的公教人員們，繼續被這個違反誠信原則、違反法律公平正義的民進黨政府剝削、踐踏。

廣告 廣告

翁曉玲接序指出，軍公教退休金制度不是不能檢討改進，但是7年前這種踩在現職和退休公教人員身上，犧牲、剝削公教人員既有權益的錯誤改法，實在是不公不義，而且在實施7年後的今天，錯誤的政策帶來了嚴重的後果。逐年砍減公教退休金的作法，不僅讓基層的退休公教人員面臨到生活經濟困窘，對在職的公教人員嚴重打擊士氣，更恐怖的是，造成整個軍公教人才系統的大崩壞。

翁曉玲接續在留言區留言，這次公教人員退休金制度的再改革，其實是亡羊補牢，是個最小幅度的改革，只是個止血停損的改革，公教退休金根本沒有回復到7年前的水準，只是往後5年不再繼續扣減，讓軍公教不再多損失9％退休金。大家不用擔心公教退撫基金會破產，因為政府作為僱主，本來就要有足額提撥退休金和保證支付的責任，這是天經地義的事。

翁曉玲更批民進黨政府有錢花1.25兆去買看不到的武器，有錢撥補台電虧損4000億，有錢編列好幾個8800億去做前瞻計劃，但卻對為工作服務的公教員工哭窮，說基金會破產，說要少付退休金，好比一個富豪老闆，有錢蓋房子、買跑車，卻不願意支付退休員工足額的退休金，這樣合理嗎？相信這種事，任何員工都無法接受的。

然而沒想到留言一出，底下留言紛紛打臉，「沒想到你們一錯再錯，莫把私心變成全民意識，這樣是操縱民心，不是真正的為人民服務，你真的很糟糕欸！不配當立委」、「賣國賊你啦!誰准你代表公教人員」、「為什麼現職公教月薪比退休的少那麼多?退休一個月領7.8萬還不夠喔?有夠貪心」更有公務人員留言表示，自己沒辦法領，已經繳了13年，但當他要領卻破產，更嗆聲你是甚麼教授，就是領好領滿、毀憲亂政的立委。

底下留言戰翻，但翁曉玲在留言處任何回覆都沒有，更有人嗆「台灣有你這個立委很可悲。」留言數多達上千條。



回到原文

更多鏡報報導

反年改再走回頭路？ 賴清德呼籲朝野「再三思」

反年改三讀通過 陳培瑜批藍白：當立委不是政治利益

反年改今將三讀 鍾佳濱批大倒退：藍白急想要討好支持者