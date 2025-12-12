反年改三讀通過！公務員退休金逐年遞減喊停 回溯自2024年起適用

立院今三讀通過國民黨團所提的《公務人員退休資遣撫卹法》修正案。（翻攝自國會頻道YT）

立法院國民黨團推動反年改修法，《公務人員退休資遣撫卹法》修正案今（12日）下午在立院表決，最終在藍白席次優勢下三讀通過，確認停止原規劃逐年調降的退休公務人員所得替代率，並回溯自2024年1月1日起不再適用逐年下降所得替代率；同時增訂調整機制，當消費者物價指數（CPI）累計成長達5%時，須調整退休給付，或至少每4年檢討一次。

年金改革自2018年上路以來已實施7年，反年改團體多次透過黨團管道要求修法，國民黨所提的《公務人員退休資遣撫卹法》修正案版本，主張所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調薪而調整，今日立院處理該修正案，並三讀通過。

新法明定，自2024年1月1日起不再適用原規定的逐年遞減退休所得替代率，統一以2023年度的比率作為上限，此外，為因應通膨，未來只要消費者物價指數累計成長率達5%，應依成長率調整，或至少每4年檢視制度是否需適度調整。