【論壇中心／綜合報導】國民黨立法院黨團強推反年改修法，昨（12）日在院會中三讀通過，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率，總統賴清德今（13）日表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，反年改的法案還沒送出立法院，希望朝野都能夠再三思考、好好地討論。

財經專家徐嶔煌今日在《頭家來開講》節目中表示，用四個字來形容藍白的動作「透支未來」，而且是透支20年後的未來，因為這個法案通過之後，現在在職的這一批公教，未來輪到他要退休的時候，退撫基金會會是破產的狀態，而他們的退休金能領到多少都是一個大問題，這對目前在職的公教人員是一個相對剝奪感，他們將面臨的是財政被嚴重排擠跟壓縮的未來，徐嶔煌質疑，這樣透支未來的動作，對藍白來講，是一個負責任的政黨應該有的態度嗎？徐嶔煌指出，當年馬前總統的時代，為了年終慰問金這件事情，也付出過政治上的代價，而現在退休金的制度也明白地顯示已經卡住，結果當過執政黨的國民黨卻返國來告訴人民「我要站在盡量發錢的這一邊」，那請問誰還能來替人民來把關臺灣的財政？這恐怕是人民心裡最大的問題跟感慨。

面對藍白強推反年改法案，銓敘部表示，退撫基金將提早4年用罄，而經民連也示警，若反年改法案通過，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，國人平均每人需負擔近三萬元。

原文出處：反年改三讀通過 媒體人「四個字」形容藍白

