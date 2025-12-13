反年改三讀通過 陳培瑜批藍白：當立委不是政治利益

針對藍白強行通過反年改，立委陳培瑜臉書感慨。（圖 /鄒保祥攝）

反年改在藍白人數優勢下強行通過，立委陳培瑜在臉書感慨，先是對沒守住而道歉，她表示，立委的職責不是為了政治利益，只替特定族群謀福利，而不顧整體社會的公平與正義。

陳培瑜先是對現役的公教人員喊抱歉，民進黨還是沒能守住。

陳培瑜指出，其實，蔡英文總統推動年改至今，退撫基金的體質已經有很明顯的改善，累積淨值從5,602億元大幅成長到1兆1,341億元，收支比也從過去145%降到83%左右，終於逼近收支平衡。

陳培瑜續指。年改制度也對退休者有一定保障。退休所得會依照消費者物價指數（CPI）去調整，過去曾在2022年調高2%、2024年再調高4%。目前教育人員的平均月退休所得已達到57,973元，公務人員則是50,395元。

陳培瑜說，這是所有公教同仁共同努力的結果，更是年金制度邁向永續、國家財務邁向穩健的象徵。民調也顯示，全國超過50%民眾支持年改。

陳培瑜批，今天通過的反年改法案，將使這些年的努力付諸流水。為了避免退撫基金提早破產，政府必須用人民納稅錢撥補3,600億元；現役人員數十年後退休能否領到年金，更是未定之天。

陳培瑜指出，「就算再困難，年金改革也一定要做」這是馬英九總統任內說的。「年金不只是國家財政的沉重負



