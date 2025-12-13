反年改三讀「全民付極其沉痛代價」...賴清德喊話「絕對不能、也不該走回頭路」：會研議一切可能作為

政府推動軍公教年金改革已超過7年，昨（12日）在藍白立委聯手下，三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。對此，總統賴清德昨日晚間喊話，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。他強調，「我們會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

總統賴清德昨日晚間於臉書以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題發文表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經2年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德指出，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。但是，賴清德提及，「立法院今日所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價」。

賴清德表示，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產，「另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單」。此外，賴清德說，「未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受」。

賴清德說道，今日與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利，「政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利」。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，「我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒」。但是，賴清德說，「財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔」。

最後，賴清德表示，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。他再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

