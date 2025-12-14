反年改三讀 呂家愷：年輕人在意可以上街頭

▲國民黨以人數優勢反年改修法，引發不少年輕人反彈，對此呂家愷表示若年輕朋友在意未來，大家可以組協會一起街頭。（圖／翻攝自呂家愷臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨日前以人數優勢推動反年改修法，對此銓敘部表示退撫基金提早4年用罄，也引發年輕族群反彈，國民黨議員呂家愷日前在政論節目上表示，年輕朋友如果在意未來，大家可以組協會一起上街頭，相信任何立委都會聽到這些聲音，為大家提案。

國民黨日前以人數優勢推動反年改修法，引發年輕族群反彈，另有媒體公布民調顯示支持年改為55％。對此呂家愷在政論節目上坦言，選票會因此受到影響，而年輕人在意的是，活到5、60歲原本權益在哪？當然很多人會說那是3、40年後的事，自己也認為是該從長計議，好好來討論到底該如何照顧年輕朋友。

呂家愷表示，年輕朋友如果在意的話，未來大家可以組個協會一起上街頭，相信任何立法委員、政治人物都會聽到這些聲音，進而為大家提案、發聲。

