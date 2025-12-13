反年改三讀！律師批藍白：違反世代正義

▲黃帝穎直指，藍白推動之反年改修法牴觸憲法精神。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，律師黃帝穎今（13）日援引國民黨立委翁曉玲的丈夫、大法官陳春生於第717號解釋之協同意見書中強調「國家財政資源永續運用」與「代際正義」，直指藍白推動之反年改修法牴觸憲法精神，「陳春生大法官意見書打臉藍白」。

立法院昨三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。

對此，黃帝穎指出，大法官在第782號及第783號解釋宣告「年改合憲」有三大重要理由，一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」；二、「降低政府因補貼之財務負擔」；三、「延緩政府培育人才提早流失」。

黃帝穎直言，這明顯可見藍白通過「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

黃帝穎提到，陳春生與李震山大法官主張「國家財政資源永續運用」，而陳春生闡述「代際正義」，國家有義務保護未來世代的利益，「直接打臉藍白『反年改』修法害退撫基金提早破產，違反保障未來世代利益的國家義務」。

