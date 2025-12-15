反年改三讀！藍議員稱「年輕人可上街頭抗議」挨轟 網怒嗆：倒閣

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。國民黨新北市議員呂家愷面對民意沸騰表示，年輕朋友在意可以上街頭，此言一出，隨即引起反彈，直呼「倒閣啦」。

呂家愷於13日參加三立節目《驚爆新聞線》，談及反年金修法三讀，表示的確會擔心選票因此受影響、有所流失，並指年輕人在意的是，如果活到5、60歲時，原先的權益在哪裡？他認為該從長計議，其他層面也該好好討論到底要如何照顧年輕朋友。

對於年輕人的反彈聲音，呂家愷認為，年輕朋友如果真的為未來感到在意，「大家也可以組個協會，大家一起上街頭，我相信任何的立法委員、任何的政治人物，都會聽見你們的聲音，為你們去提案、去發聲」。

這番言論曝光後，政治工作者周軒轉發至臉書，還狠酸「六成民意說不爽可以上街頭喔！」留言區論熱烈，網友紛紛表示「這家伙講話也越來越糊扯了」、「這咖說要戰就來戰，倒閣啊，笑你不敢」、「六成的民意？為什麼選總統連輸了三次」、「年輕人都要上班，哪來時間上街，又不是那些老人在那說風涼話」；更有人解讀「這摳的意思是，即使年輕人上街抗議，也沒用啦」。

