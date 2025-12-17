反年改也不副署？行政院：違反3原則會採取必要的憲法作為

反年改副不副署？行政院發言人李慧芝說，將對此兩法案採取必要的憲法作為。（圖 /李怡安攝）

12日立法院確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。對此，行政院發言人李慧芝今天（17日）表示，行政院長卓榮泰日前針對再修惡版《財劃法》已對外說明不副署法案，將會對此兩法案採取必要的憲法作為。

立法院會12日通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，行政院是否也效仿《財劃法》不副署，引發關注。

李慧芝表示，目前行政院尚未收到《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩案，但由於這兩個法案將會讓過去7年的年金改革成效功虧一簣，也將加速退撫基金提前破產，現職公教人員未來的退休所得將岌岌可危，恐怕要由全民共同負擔。

廣告 廣告

李慧芝表示，此舉既剝奪政院預算提出權，也悖離年金改革所欲達成的世代正義與基金永續的目的，不僅如此，這兩案在黨團協商未獲共識下就進行二、三讀表決，審議程序上已違背民主討論的過程與精神，因此，卓榮泰已對外表示，將會對此兩法案採取必要的憲法作為。

李慧芝進一步說明，目前立法院除了在法案審議程序上有多次忽略民主討論的過程之外，也不讓行政院針對日前提出的財劃法覆議案有說明的機會，關閉溝通與討論的程序與管道，而目前進行中的年金改革已獲得司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。



回到原文

更多鏡報報導

政院擬「不副署」應對《財劃法》、反年改 藍委批獨裁：將使選舉變得毫無意義

反年改三讀翁曉玲稱「不讓公教人員委屈了」 網友一片倒罵翻

反年改再走回頭路？ 賴清德呼籲朝野「再三思」