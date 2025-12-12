反年改今將三讀 鍾佳濱批大倒退：藍白急想要討好支持者

反年改今將三讀，立委鍾佳濱批評是一大倒退，也是對台灣的民主法治形成一大諷刺。（圖／李智為攝）

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，今天（12日）將三讀通過。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白2黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，鞏固自己支持者，來反對現在政府推動，或過去以來持續推動的年金改革，無疑是一大倒退，民進黨堅決反對。

鍾佳濱表示，藍白說是停砍年金，但是從昨天召開記者會的軍公教人民團體來看，這是叫做「倒退嚕」的年金，會造成台灣傷害。首先，第一個傷害的就是現職的公教人員，因為年金的基金提早破產，對現職公教人員是不公平的，尤其，他是在新制實施之前，也就是在2024年之前，現在還在職的公務員，會受到最大的衝擊。

鍾佳濱接續說，第二，這也再度凸顯了世代的不公。由於已經退休的人，他可以繼續享受高所得的替代率，而現職的公教人員卻只能逐年看我們的這個物價指數來加薪。

第三，就是對社會的其他職種不公平。當年推動年金改革，就是有鑑於各個職業職種的退休人，沒有辦法得到同樣的退休的生活照顧。那因此現在農業部也積極地在推動，包括農民退休儲金，這樣對農民的照顧。

鍾佳濱表示，相形之下，藍白2黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，鞏固自己支持者，來反對現在政府推動，或過去以來持續推動的年金改革，無疑是一大倒退，也是對台灣的民主法治形成的一大諷刺。民進黨堅持在對於反年改今天的二、三讀的表決，絕對是反對到底。



