反年改今闖關三讀 銓敘部：退撫基金恐提早3到4年破產

停砍公教年金今（12）天將闖關三讀，國民黨清晨就到議場門口排隊遞案，民進黨團也祭出甲級動員備戰，銓敘部長施能傑示警，若提早停止調降，退撫基金將提早3到4年破產；綠委也憂心，若法案通過，政府需要撥補6970億補足缺口，等於每人負擔3萬元，強烈反對「反年改法案」。

力拚停砍公教年金三讀 國民黨立委議場夜排遞案

國民黨的反年改法案修法重點，包含退休所得替代率不再調降，退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。一早還沒亮清晨4點，藍委羅智強、林沛祥就到議場前自拍打卡，夜排遞案確保停砍公教年金的反年改法案，能在週五院會順利三讀。

廣告 廣告

銓敘部多次示警，通過後恐讓退撫基金提前破產，為了彌補缺口，10年政府得撥補6970億，也就是每人平均要負擔3萬元。銓敘部部長施能傑進一步指出，「再往前停止調降，我們估算過（退撫基金）大概會提早3到4年（破產），提案修法之外，跟著現職人員調薪，我們建議真的是不可行。」

針對藍營拚週五院會三讀反年改法案，民進黨團發動甲級動員反對到底，民進黨立委吳思瑤痛批，這是踐踏年輕人的議案，是一個百分之百劫貧濟富的議案！民進黨立委鍾佳濱也批，藍營要討好他們自己退休的公教族群，無疑的是一大倒退。

國民黨立委賴士葆則反擊，「按照現在制度它還是破產啊，還是要政府補貼嘛，只是政府要提早補貼，不可能不補貼嘛。」

在野阻擋國防特別預算 要求賴總統立院國情報告

而針對1.25兆元8年國防特別預算，由於規模龐大，在野黨也提案，要求總統賴清德必須到立法院國情報告，並且要接受詢答或諮詢，藍委羅智強表示，採取什麼形式還可以再來討論；藍白挾人數優勢三讀勢在必行，政院是否採不執行反制，將再掀攻防。

台北／黃品寧、桑輔成、蕭睿陞、彭以德 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

火爆！朝野爭持不下 「停砍公教年金」協商破局

藍白推停砍公教年金 蔡英文批走回頭路：靠政府預算救不了退休金

藍擬修法停砍年金！朱立倫力挺稱「加上通膨不公平」 綠批走回頭路