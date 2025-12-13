反年改修法三讀惹議 鄭麗文：執政黨挑撥職業矛盾、別再扯後腿

針對反年改修法，國民黨主席鄭麗文表示，軍公教的年改應該到了做重新調整時機，執政黨卻視而不見，希望民進黨不要再扯後腿。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕立法院國民黨團昨日挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，引發朝野爭議。國民黨主席鄭麗文今(13)日到雲林出席縣黨部主委交接儀式，她會前受訪表示，軍公教的年改應該到了做重新調整時機，執政黨卻視而不見，更用惡言惡語挑撥不同職業矛盾，希望民進黨不要再扯後腿。

立法院昨下午三讀通過反年改修法，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，要求所得替代率不再遞減，每月退休所得隨現值待遇調整，行政院長卓榮泰昨批立法院倒行逆施，將造成退撫基金提前3到4年破產，政府須額外挹注及撥補數千億，最終還是納稅人負擔，台灣不能走回頭路，會透過合法合憲途徑確保退撫基金財務永續。

廣告 廣告

鄭麗文說，軍公教的年改應該到了做重新調整、改革時機，當在野黨認真推動相關社會福利時，執政黨正事不做，反而一味的杯葛國會多數所通過的重要法案，包括提高職業軍人待遇，此次通過的年金改革，台灣一直無法招募足夠職業軍人，就連現在報考公教的人員都年年下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？

鄭麗文表示，當基石不斷被腐蝕沖刷，執政黨卻視而不見，在國會通過法案後，仍舊杯葛、違憲破壞民主，做了最壞的示範，更用惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，如此才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首，大家最希望的是青銀共創、世代共榮，更希望軍公教能夠持續的成為中華民國最重要的穩定基石，更希望民進黨不要再扯後腿，破壞台灣的團結。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反年改修法三讀 退休金所得替代率回溯至2023年標準計算

「反年改」修法三讀通過 鍾佳濱：可拒副署阻止立即生效

台灣沒有2028！李忠憲舉3國示警：民主制度正被合法掏空

藍強推反年改修法 退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算

